Lava Jato: juiz Eduardo Appio tem suspeição anulada por Toffoli

Responsável pelos processos remanescentes da Lava Jato no Paraná, o juiz federal Eduardo Appio teve suspeição anulada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.



Appio teve sua suspeição declarada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4) em 6 de setembro. Afastado das funções desde 22 de maio por decisão do Conselho do TRF-4, Appio não poderá voltar a despachar na 13ª Vara Federal de Curitiba por enquanto, mesmo com a suspeição anulada.

No entanto, com a anulação da suspeição, Toffoli pediu que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) avalie o caso.

A decisão do ministro do STF foi baseada, entre outras coisas, pelo fato de que João Eduardo Barreto Malucelli, que é filho de Marcelo Malucelli, é sócio do agora senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e de sua esposa, a deputada federal Rosangela Moro (União Brasil-SP).

João Eduardo Barreto Malucelli teria recebido uma ligação sobre o procedimento administrativo envolvendo Appio.