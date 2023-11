Lewandowski pode virar ministro caso pasta da Justiça seja dividida | A TARDE

O nome do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, é um dos mais cotados para o lugar de Flávio Dino no governo Lula (PT). As informações são do jornal Estado de S. Paulo.



Dino integrará o STF no lugar de Rosa Weber e sua vaga de ministro da Justiça e Segurança Pública é disputada pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e pelo próprio Lewandowski.

Durante o período em que vai estar no Oriente Médio e na Alemanha, Lula deve conversar com Lewandowski, que o acompanha na viagem, sobre a conveniência de dividir o ministério da Justiça e criar a pasta de Segurança.