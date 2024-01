Lira cancela ida à solenidade em memória do 8/1, na qual discursaria | A TARDE

Um dos chefes dos Poderes da União que discursaria na solenidade de aniversário do 8 de janeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), cancelou sua ida ao evento, segundo informações da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.



O motivo alegado por Lira são problemas de saúde na família. Durante as eleições de 2022, o parlamentar alagoano foi aliado de Jair Bolsonaro (PL) e de seu grupo.

A invasão feita por bolsonaristas em Brasília, há um ano, tinha como principal reivindicação a destituição do recém-empossado Lula (PT) da Presidência da República. Na ocasião, foram invadidos e depredados o Congresso Nacional, a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.