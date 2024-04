Lira confessa a Rui que manterá compromissos com agenda econômica | A TARDE

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) garantiu que o seu “desafeto pessoal” com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, não afetará a votação da agenda econômica do governo na Casa Legislativa.

Dentre os projetos pautados para votação está a regulamentação da reforma tributária, considerada uma das prioridades do terceiro mandato do governo Lula (PT).

A garantia de Lira foi recebida pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que também assumiu a missão de articulador do Congresso, durante uma conversa em um voo para Salvador, na última sexta-feira, 12.

Segundo informações do jornal O Estado de S.Paulo, o chefe do Legislativo também destacou, durante a conversa com Costa, que tratará dos assuntos de interesse governista apenas com ele e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A relação entre Lira e Padilha enfrenta desgastes desde meados do ano passado, quando se desentenderam devido ao controle das emendas parlamentares. Na última sexta, o atrito entre o petista e o progressista ganhou novos contornos.

Em conversa com a imprensa, o alagoano afirmou que o governo Lula plantou mentiras sobre seu suposto enfraquecimento na Casa. Na oportunidade, ele chamou Padilha de “incompetente” e seu “desafeto pessoal”.

O presidente Lula também saiu em defesa do seu ministro, o qual afirmou que ficará na pasta “por muito tempo. Só de teimosia”, provocou.