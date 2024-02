Lira não dará aval a impeachment de Lula e optará pelo engavetamento | A TARDE

Com mais de 100 assinaturas, o pedido de impeachment do presidente Lula (PT) pelas declarações comparando os ataques de Israel a Faixa Gaza com o Holocausto, assinadas por deputados da base e de oposição será protocolado nesta terça-feira (20). O documento, no entanto, não deve ir à frente na Câmara dos Deputados, segundo aponta a coluna Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Os aliados de Lira nutrem a expectativa do presidente não tratar sobre o assunto na Casa, mesmo ele não falando publicamente o que fará em relação ao documento. O pedido de impeachment, no entanto, só passa a ter validade com o aval do chefe do Legislativo.

Apesar de provavelmente não acatar o pedido, o arquivamento da ação provocaria uma reação dos opositores que se sentiram desprestigiados com o movimento. Deste modo, Lira deve optar pelo engavetamento da medida.