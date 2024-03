Lira sinaliza apoio de Lula e PT para fazer seu sucessor na Câmara | A TARDE

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não deve enfrentar dificuldades para emplacar o seu sucessor no comando da Casa legislativa. Cada vez mais próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o parlamentar prevê que terá o apoio da base do governo federal e, consequentemente, do PT para seu candidato à sucessão.

Na quinta-feira, 22, Lula recebeu Lira e diversas lideranças de partidos da base para uma espécie de “happy hour” no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. O evento foi considerado nos bastidores de Brasília como um gesto de aproximação do petista com o presidente da Câmara.

Antes, Lira já havia sido recebido por Lula, para uma conversa particular. De acordo com o presidente da Câmara, em relato nesta sexta, 23, o diálogo foi tranquilo, como parte da relação entre os comandantes dos poderes políticos brasileiros.

“A reunião de ontem foi um bate-papo normal, uma conversa mais amena que eu pedi ao presidente Lula. Eu nunca tive nenhum tipo de relação pessoal com Lula, mas sempre ouvia que era um político de conversa”, contou Lira, durante uma palestra dada por ele na abertura do seminário "Pacto pelo Rio", promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Depois da palestra, Lira voltou a falar de sua relação com Lula, sinalizando que o presidente da República já confirmou que estará ao seu lado na sucessão à presidência da Câmara, o que deve conduzir também o PT. O candidato a ser apoiado por ele para sucessor, porém, ainda não foi escolhido.

"O presidente Lula sabe e disse que estará junto desse projeto de acompanhar para que eu tenha o direito de fazer o meu sucessor, e o PT, eu não penso que pensará diferente, porque não tem motivos, todos os compromissos que foram assumidos por essa Mesa Diretora estão sendo honrados", afirmou Lira, conforme registro da Folha de S. Paulo.

Procurados pelo portal A TARDE, deputados federais do PT eleitos pela Bahia afirmaram que ainda não há uma definição sobre a sucessão de Lira, mas ressaltaram que um possível apoio de Lula deve fortalecer qualquer candidatura.

“Claro que um eventual aceno do presidente Lula, tem um peso, mas até o momento não soube de nenhuma articulação nesse sentido. Temos alguns nomes já postos como pré-candidato, mas, mais importante que o nome, são as propostas de quem pretender suceder Arthur Lira, como vai se apresentar para conduzir a Casa. No momento certo vamos fazer as conversas necessárias”, avaliou Jorge Solla (PT-BA).

O deputado Zé Neto (PT), que esteve presente na reunião do governador Jerônimo Rodrigues (PT) com Lira e Elmar, também se mostrou favorável a apoiar um sucessor de Lira e elogiou os nomes estão cotados para a posição.

O mandato de Lira na presidência da Câmara dos Deputados se encerra no dia 1º de fevereiro de 2025, quando um novo presidente deve ser eleito pela Casa para cumprir os dois últimos anos da atual legislatura. As candidaturas, entretanto, ainda não foram definidas pelos atores políticos em Brasília.

Segundo apurações de A TARDE, apesar de nas conversas com aliados Lira não ter indicado quem será o seu candidato, há uma avaliação de que dois nomes estão mais fortes na disputa pelo seu apoio: o líder da União Brasil, Elmar Nascimento (BA), e o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP).

Segundo relatos, Lira tem afirmado a eles que apoiará quem se viabilizar na disputa. Na bolsa de apostas, Nascimento estaria correndo na dianteira, mas o cacique do Republicanos seria um nome que passaria leve pelo entorno e pelos amigos do atual presidente da Câmara dos Deputados.