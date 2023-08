Livro de Queiroga deveria ter nome de obra de Hitler, diz senador

Com lançamento previsto para esta quinta-feira, 27, a autobiografia “Queiroga: O Homem, o Médico e a Pandemia”, sobre o ex-ministro da Saúde no governo Bolsonaro (PL) e atual deputado federal, Marcelo Queiroga (PL-PB), recebeu duras críticas de um adversário político, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).



Parlamentar da base do governo Lula (PT), Randolfe afirmou em postagem no Twitter que o título do livro de Queiroga deveria ser “Mein Kampf”.

“Mein Kampf” é a autobiografia de Adolf Hitler e é considerada a principal obra do nazismo. A comparação entre a gestão Bolsonaro (PL) e o Terceiro Reich, período em que a Alemanha era controlada por Hitler e pelo partido Nazista, tem sido amplamente divulgada por apoiadores de Lula, que criticam, entre outras coisas, a forma com que o ex-presidente lidou com a pandemia de covid-19.