Lula admite “ajustes” em ministérios para formar maioria no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que deve fazer “ajustes” em ministérios do seu governo para formar maioria no Congresso. Em entrevista nesta quinta-feira, 3, ele revelou que as mudanças na sua equipe ministerial devem começar na próxima semana após a Cúpula da Amazônia.

“Nós vamos fazer ajustes, porque temos interesse de formar maioria (no Congresso) até o fim do governo para que possamos votar as coisas importantes do governo. As trocas de ministros não podem ser vistas como uma coisa absurda ou menor. É muito importante. Temos partidos muito importantes que querem participar do governo e fazer parte da base”, destacou Lula por um pool de rádios dos estados amazônicos.

Lula, no entanto, falou que ainda não decidiu quais serão as mudanças nos ministérios e voltou a afirmar que irá se reunir com líderes partidários.

“É verdade que eu vou fazer mudanças, mas isso ainda não tá definido qual ministério que eu vou entregar ou qual estado que vai ser beneficiado. Quando eu voltar do Pará, eu vou definir”, completou.

Nesta quinta, Celso Sabino, do União Brasil, assumiu o Ministério do Turismo no lugar de Daniela Carneiro. Essa foi a primeira troca no governo após pressão dos partidos. Lula tenta construir maioria no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados e para isso precisa de legendas do Centrão.

Presidente Lula dá posse ao novo Ministro do Turismo, Celso Sabino https://t.co/ZNxd6gPwBr — Lula (@LulaOficial) August 3, 2023