Lula almoça com repatriados de Gaza nesta segunda-feira | A TARDE

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), almoçará com repatriados do terceiro grupo que deixou a Faixa de Gaza, no Hotel de Trânsito, na base aérea de Brasília, a partir das 12h desta segunda-feira, 25.



Os brasileiros e seus familiares que compõem a terceira lista do Itamaraty de repatriados de Gaza chegaram em Brasília neste sábado, 23. Até o momento, os repatriados estão hospedados na base aérea.

Desde a intensificação dos ataques em Gaza feitos por Israel, em outubro, três grupos de brasileiros e de parentes de brasileiros foram resgatados por operações que envolveram aviões da Força Aérea Brasileira (FAB).