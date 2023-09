Lula anuncia que "não haverá queda" no repasse do FPM à prefeituras

O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional uma proposta para garantir que o pagamento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) este ano não seja menor que o liberado em 2022 para as Prefeituras do país.

“Posso garantir a cada prefeito que ninguém receberá em 2023 menos FPM do que recebeu em 2022. Esse é um compromisso do governo federal. Mandamos a medida para ser votada no Congresso Nacional. Quero que os prefeitos saibam da importância que nós damos a cada prefeito, porque é o prefeito que enfrenta o maior problema. Contem com nosso governo”, disse Lula em vídeo postado nas redes sociais.

Nenhuma prefeitura vai receber, em 2023, menos Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do que o valor de 2022. O governo federal mandou uma medida para que o Congresso Nacional garanta isso. É o prefeito que sente, na ponta, os problemas da população. Contem com nosso governo.… pic.twitter.com/FohnsbjGYJ — Lula (@LulaOficial) September 13, 2023

A transferência de recursos para os municípios por parte do governo federal tem gerado insatisfação nos prefeitos, que no último mês de agosto realizaram uma paralisação nacional das prefeituras.