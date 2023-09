Lula avalia oferecer cargo no Ministério da Educação para Ana Moser

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está estudando a possibilidade de oferecer um cargo dentro do Ministério da Educação para a ex-ministra do Esporte, Ana Moser. A medalhista foi destituída da pasta para que o governo pudesse ceder vaga ao Centrão, na figura do deputado federal André Fufuca (PP-MA), que foi empossado nesta quarta-feira, 13.

Em entrevista à GloboNews, Moser afirmou que ficou frustrada com a decisão, mas frisou que entende a medida como "questão política". O governo petista ainda tentou relocar a medalhista para um cargo de autoridade olímpica, que ajudaria a organizar a comitiva brasileira para as Olimpíadas de Paris, em 2024, mas ela tem resistido à proposta.

De acordo com assessores do governo, o mandatário considera a ideia de oferecer uma secretaria ou uma fundação focada na educação esportiva.