Lula cometeu desatino, diz Coronel sobre veto em PL da desoneração | A TARDE

Senador e relator do Projeto de Lei que propõe estender até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e reduzir a contribuição para a Previdência Social paga por pequenos municípios, Angelo Coronel (PSD-BA) falou sobre o veto integral de Lula (PT) ao texto.

O veto presidencial sobre a desoneração da folha foi derrubado por deputados e senadores, após sessão conjunta no último dia 14. O resultado no Senado foi de 60 votos a 13 pela rejeição do veto. Na Câmara, o placar foi de 378 a 78 pela derrubada.

“O presidente Lula foi induzido por alguns dos seus ministros a cometer um desatino da parte política. Imagine deixar de beneficiar 5 mil prefeituras no Brasil, é uma coisa muito delicada”, afirmou Coronel ao programa Isso É Bahia, da Rádio A TARDE FM (103.9), na manhã desta sexta-feira, 22.

Ex-prefeito de Coração de Maria, município de pouco mais de 20 mil habitantes, no início dos anos 90, Coronel foi autor da emenda que envolve as prefeituras na exoneração da folha. Municípios de até 142 mil habitantes, que seriam 400 dos 417 da Bahia, seriam contemplados.

O senador alegou que o Governo Federal precisa ser mais empático com as pequenas cidades. “É preciso desafogar os cofres das prefeituras. O passivo das prefeituras com a União está na casa de R$ 200 bilhões”, comentou o senador sobre o recolhimento de 20% da Previdência Social feito pelo Poder Público Municipal.

Ainda para o senador, os ministros do governo não têm dimensão de como funcionam os municípios. “Tem ministro que só quer fazer obras monumentais, mas esquece as obras básicas”, criticou. “Será que tem algum ministro do governo Lula que sabe onde ficam os povoados de cidades da Bahia e do Brasil? Não tem, quem sabe são os prefeitos”, justifica o posicionamento.

Também na entrevista, Angelo Coronel, que é relator da PL das Fake News, responsabilizou as big techs por na sua opinião não fazer bem o trabalho de checagem. “Não tem cabimento sair uma notícia negativa sobre você e não ter uma checagem. Elas [as big techs] são corresponsáveis. Se não há comprovação, precisa ter uma tarja avisando sobre a não checagem”, justificou.

“Eu criei um instituto do rastreamento. Não queremos saber quem foi o segundo ou terceiro a reproduzir a notícia falsa, mas a fonte. Saber a origem, para processar a pessoa que criou a mentira a seu respeito”, conclui.