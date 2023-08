Lula convida Mark Ruffalo ao Brasil após ser criticado pelo ator

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu neste domingo, 13, ao comentário crítico feito pelo ator norte-americano Mark Ruffalo sobre a Declaração de Belém, elaborada pela Cúpula da Amazônia. Na última quinta-feira, 10, o artista, que interpreta o super-herói Hulk nos cinemas, demonstrou decepção pela falta de “metas concretas” para a proteção da floresta amazônica.

Em resposta, Lula contemporizou e exaltou a Cúpula da Amazônia, realizada nos últimos dias 8 e 9 de agosto em Belém, capital do Pará.

“Proteger a floresta é realmente um desafio imenso. A Cúpula da Amazônia reuniu países da região de forma inedita para isso. Foi um passo a mais em uma trajetória para transformar a região com um modelo que combina desenvolvimento sustentável e preservação ambiental”, disse Lula a Ruffalo.

Lula ainda apontou que o Brasil assumiu, no documento chamado Declaração de Belém, compromissos que são importantes para a preservação da floresta amazônica, concentrada majoritariamente na região Norte do país.

“Na Declaração de Belém estabelecemos uma série de compromissos, como um plano de segurança que vai criar bases fluviais e terrestres. Segurança para proteger o nosso bioma. É o ponto de partida para a construção de um consenso em torno da proteção da Amazônia. E os países da América do Sul estão conscientes dessa importância”, sinalizou o presidente da República.

O petista ainda aproveitou para convidar Mark Ruffalo para vir ao Brasil e visitar a Amazônia.

“Um mundo mais solidário, com desenvolvimento, com as florestas de pé, com o respeito que as populações indígenas merecem e com os povos e a cidades das florestas sem pobreza e convivendo em harmonia com a natureza, é pelo que estamos lutando juntos. Com coragem e trabalho permanente”, afirmou Lula.