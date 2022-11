Lula deixa litoral sul baiano e retorna a São Paulo

Acabaram os dias de descanso do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva, e da futura Primeira-Dama, Rosângela Silva, a Janja, no litoral sul baiano. O casal se isolou após as eleições e ficou incomunicável por cinco dias. O isolamento gerou boatos nas redes sociais de que Lula teria sofrido um infarto e estaria hospitalizado, notícia desmentida por A TARDE.

No fim da tarde de sábado, 5, os dois foram vistos no aeroporto do condomínio Terravista , em Trancoso, embarcando num Jato Phenom 100 para São Paulo.

Lula e Janja ficaram hospedados na casa do deputado Ronaldo Carletto (PP), suplente do candidato ao Senado Cacá Leão nas eleições estaduais na Bahia. O imóvel localizado na Ponta do Camarão, em Caraíva, distrito de Porto Seguro, foi indicação do amigo Jaques Wagner, que passou alguns dias no local.



Pelo menos 10 seguranças entre agentes da Polícia Federal e pessoal próprio pago pelo PT vigiaram a propriedade por terra e mar. Lula e Janja chegaram na segunda-feira à noite no Terravista e viajaram de carro em comitiva por 2 horas para a praia. Neste sábado, ele preferiu voar de helicóptero da Ponta para a pista do aeroporto privado.

O sumiço programado de Lula e Janja, que não fizeram postagens nas suas redes sociais nos últimos dias, suscitou boatos e fake news por aplicativos de mensagens de que ele estaria internado no Hospital Sírio-Libanês.

Na sexta-feira, 4, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, anunciou que Lula retornaria a São Paulo no domingo e que irá participar, nesta segunda, 7, de reunião com a equipe de transição.