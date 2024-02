Lula e Tarcísio trocam afagos e revolta bolsonaristas: "vota no PT" | A TARDE

Adversários políticos, o presidente Lula (PT) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fizeram mais um gesto de aproximação nesta sexta-feira, 2. Durante um evento oficial no porto de Santos, o chefe do Executivo paulista celebrou a parceria firmada entre as gestões. As falas de Tarcísio foram comemoradas por uma parte dos presentes, enquanto outros vaiaram.

"O que importa é enxergar o interesse público", disse. “Vamos deixar esse legado trabalhando juntos. Muito obrigado pela parceria, presidente Lula”, acrescentou. "Vota no PT, Tarcísio", gritou um dos convidados na plateia.

Já Lula, no momento do seu discurso, defendeu o republicano. O mandatário enfatizou que, atualmente, há no país uma "normalidade" política para que ele e o governador possam atuar em conjunto em programas para o estado. "O governador merece ser tratado com muito respeito nas atividades dele", afirmou.

A aproximação da dupla causou revolta nos parlamentares bolsonaristas. Os aliados do ex-presidente criticaram Tarcísio devido a uma operação da Polícia Federal que ocorreu na casa de Bolsonaro a quatro dias, em Angra dos Reis (RJ).