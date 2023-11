Lula elogia Messi e diz que argentino deveria inspirar brasileiros | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez elogios ao jogador argentino, Lionel Messi, campeão da Copa do Mundo e eleito Bola de Ouro na última segunda-feira, 30, aos 36 anos, e aproveitou para alfinetar os jogadores brasileiros devido ao jejum de títulos mundiais da Seleção.

"O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina com farra, não combina com noitada", disse Lula, em sua live semanal.

Durante o Conversa Com o Presidente desta terça-feira, 31, Messi deveria ser inspiração para "essa molecada" que a aparece na televisão.

"A gente pensa que vai ser craque, e daqui a pouco desaparece, porque talvez a vaidade, porque não tem estrutura psicológica para crescer”, disse.

“Fico pensando na Seleção de 1970, na de 2002. A última grande Seleção foi a de 2006, que perdemos por um acidente. Há 22 anos a gente não ganha nada. Do jeito que a gente está, se não tomarmos consciência de que precisamos ser mais sérios, vamos ficar mais tempo sem ganhar um título”, completou o presidente.