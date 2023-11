Lula inclui estudantes quilombolas na nova Lei de Cotas | A TARDE

O presidente Lula (PT) sancionou nesta segunda-feira, 13, o projeto que atualiza a Lei de Cotas, em cerimônia no Palácio do Planalto. O novo texto inclui mudanças no mecanismo de ingresso de cotistas ao ensino superior, ajuste de critério de renda para reserva de vagas e inclusão de estudantes quilombolas como beneficiários.

A iniciativa, prorrogada por dez anos, reserva 50% das cadeiras nas universidades para negros, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência egressas de escolas públicas.

No ato de assinatura, o mandatário frisou que um dos passos para aprovação das pautas no Congresso Nacional acontece mediante ao diálogo junto às Casas Legislativas, assim como aconteceu com a aprovação do projeto da Reforma Tributária, que retornou para o aval dos deputados após mudanças do Senado.

“Muitas vezes no Congresso Nacional a gente ao invés de brigar tem que explicar para aquelas pessoas que não estão concordando porque muitas vezes a gente consegue aprovar. Vocês viram que esse mês a gente teve uma vitória que é a primeira vez na história da democracia que a gente consegue aprovar uma política de reforma tributária, e ela foi aprovada no Senado, voltou pra Câmara, eu tenho certeza que vai ser aprovada e vamos ter certamente um 2024 com mais trabalho, viagem, discurso, vai acabar essa moleza de ficar aqui dentro, a gente vai ter que viajar o Brasil”, disse Lula.