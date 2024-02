Lula não deve comparecer na abertura do ano Legislativo | A TARDE

O presidente Lula (PT) não deve comparecer à sessão solene da reabertura do ano Legislativo no Congresso Nacional que acontece nesta segunda-feira, 5, às 15h. O substituto do mandatário será o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que também entregará a tradicional mensagem presidencial aos parlamentares.

Há expectativa de que na mensagem do Executivo seja citada a regulamentação da reforma tributária, aprovada em dezembro de 2023. A medida é considerada uma das maiores conquistas do terceiro mandato de Lula.

Os parlamentares também esperam que seja citado no texto o “PL do Veneno”, tema que gerou desgaste entre o governo e o Congresso, após os vetos do presidente sobre a proposta.

Em 2023, quando tomou posse, o chefe do Executivo federal também não compareceu na abertura dos trabalhos legislativos. À época, Rui também foi o seu substituto no Congresso.