Lula nega comparação de ações de Israel com Holocausto | A TARDE

O presidente Lula (PT) negou que tenha comparado as ações de Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto. O mandatário brasileiro disse que não usou a palavra "Holocausto" nas suas declarações e que os burburinhos sobre o assunto surgiu após uma interpretação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Primeiro que eu não disse a palavra 'holocausto'. Holocausto foi interpretação do primeiro-ministro de Israel. Não foi minha", disse.



A declaração do mandatário brasileiro gerou uma crise diplomática entre o Brasil e Israel. A fala fez com que Lula se tornasse uma 'persona non grata' no país. O presidente, no entanto, não aparenta estar preocupado com as reivindicações do premiê.



"Porque eu conheço o cidadão historicamente já há algum tempo, eu sei o que ele pensa ideologicamente", contou, durante entrevista à Rede TV.

Apesar de não citar a palavra, Lula utilizou o termo que está diretamente ligado ao extermínio do povo judeu, justamente a ação mais grave cometida por Hitler contra um povo.

"Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou Lula, durante entrevista em Adis Abeba, na capital da Etiópia.