Lula poderá passar 1º de maio em Salvador | A TARDE

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), poderá passar o dia 1º de maio em Salvador, a convite do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT).



No entanto, Lula ainda não confirmou se realmente estará em Salvador durante o Dia do Trabalhador, que é um feriado nacional marcado por reivindicações de movimentos sociais.

A última vez em que o presidente esteve na capital baiana foi em janeiro, durante evento de assinatura do acordo para implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial, na sede do Senai Cimatec.

A outra possibilidade é que Lula passe o 1º de maio em São Paulo, onde há o tradicional evento organizado pelas centrais sindicais. As informações são da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.