Lula propõe pacto contra desinformação com autonomia de emergentes

Com o intuito de defender a democracia, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enviou uma mensagem para uma conferência da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que acontece em Paris a partir desta quarta-feira, 22. No evento, será discutido um documento internacional com diretrizes sobre como deve ocorrer a regulação das plataformas digitais.



"Os países em desenvolvimento devem ser capazes de agir de forma soberana na economia de dados, como agentes e não apenas como exportadores de dados ou consumidores passivos de conteúdo", escreveu Lula, em mensagem lida na França pelo secretário de Políticas Digitais do governo, João Brant.

O documento, com o pacto com autonomia dos emergentes ou não, deve ficar pronto até 2024. O presidente brasileiro demonstra preocupação com problemas de desinformação e tem citado os atos de vandalismo de 8 de janeiro, em Brasília, como consequência de ações orquestradas por golpistas.