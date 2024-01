Lula quer visitar a Liga Árabe no Egito antes de ir à Etiópia | A TARDE

Antes de chegar em Adis Abeba, capital da Etiópia, no dia 17 de fevereiro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deverá cumprir agenda no Egito nos dias 15 e 16 do próximo mês, segundo a coluna de Igor Gadelha, no portal Metrópoles.



No Cairo, capital egípcia, o petista deverá ter dois compromissos oficiais: uma reunião bilateral com o presidente local, Abdel Fattah el-Sisi, e uma visita à Liga Árabe.

Já na Etiópia, onde ficará entre os dias 17 e 18 de fevereiro, o presidente brasileiro participará da cúpula da União Africana.

“O Brasil precisa de uma vez por todas começar a retribuir a dívida histórica com o povo africano. Como o Brasil ainda é um país que não pode pagar a dívida em dinheiro, podemos retribuir em conhecimento”, disse Lula em discurso na unidade do Senai Cimatec de Salvador, na manhã desta quinta-feira, 18.