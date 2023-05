Lula questiona exigências feitas à Venezuela com Arábia Saudita

O presidente Lula defendeu o diálogo que teve com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no encontro entre os líderes de países sul americanos, em Brasília.

Após receber críticas por transformar a reunião em um encontro com honras com foco em Maduro, Lula saiu em defesa do histórico aliado e questionou as cobranças e fez comparação com a Arábia Saudita.

"Eu sempre defendi a ideia de que cada país é soberano para decidir o seu regime político, para decidir que tipo de eleição vai ter e para discutir as coisas internas. É importante que a gente tenha clareza. As mesmas exigências que o mundo democrático faz para a Venezuela não faz para a Arábia Saudita. É muito estranho. O que eu defendo é que cada país seja soberano nas suas decisões. eu quero que o brasil seja respeitado nas decisões em que o povo participa. Eu quero isso para o Brasil, quero para a Venezuela e quero para os Estados Unidos e para o mundo inteiro”, disse o presidente em entrevista coletiva após o fim do encontro.