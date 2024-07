Lula recebe presidente da Itália em Brasília; acordos estão em pauta

Lula e Mattarella tiveram encontro na Itália em junho de 2023 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe na manhã desta segunda-feira, 15, em Brasília, o presidente da Itália, Sergio Mattarella. Os chefes de Estado terão uma reunião bilateral e assinarão acordos entre os países.

Como presidente da Itália, Mattarella não governa — função reservada à primeira-ministra Giorgia Meloni —, mas representa o país em negociações com outras nações, como é o caso do Brasil.

O chefe de Estado italiano será recebido em cerimônia oficial e depois participará de uma reunião bilateral com Lula. Na sequência, ambos os presidentes assinarão dois acordos: um para reconhecimento recíproco de carteiras de habilitação nos dois países; e outro para um memorando de entendimentos entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Universidade de Turim.

Ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, Lula oferecerá um almoço a Sergio Mattarella, encerrando assim o encontro entre os presidentes de ambos os países.

Confira abaixo a agenda presidencial desta segunda:

9h - Reunião com o chefe de gabinete, Oswaldo Malatesta; os ministros da Casa Civil, Rui Costa (PT); da Fazenda, Fernando Haddad (PT); das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT); e da Comunicação Social, Laércio Portela; além dos líderes do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP); no Senado Federal, Jaques Wagner (PT-BA); e na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE).

11h - Cerimônia oficial de chegada de Sergio Mattarella

11h15 - Reunião bilateral com Sergio Mattarella

12h20 - Assinatura de acordos entre Brasil e Itália

13h - Almoço oferecido por Lula e Janja a Sergio Mattarella

15h - Reunião com o Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil substituto, Marcos Rogerio de Souza

15h30 - Reunião com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves

