Lula sinaliza que deve indicar mulher para próxima vaga no STF

Após indicar Cristiano Zanin para a vaga aberta após a saída de Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou a aliados que deve indicar uma mulher para a Corte após a aposentadoria de Rosa Weber.

De acordo com o blog de Gerson Camarotti, no G1, Lula passou a reconhecer a necessidade de que a vaga seja ocupada por uma mulher, mesmo que haja postulantes homens que, hoje, sejam mais próximos do presidente.

Se Lula indicar um homem para a vaga após a aposentadoria de Rosa Weber, a Corte terá apenas Cármen Lúcia como representante feminina entre os 11 ministros.

No entorno mais próximo de Lula, a mudança de critério para a escolha da futura vaga no STF é atribuída à influencia direta da primeira-dama, Janja da Silva.

A informação é que um interlocutor defendeu a Lula um dos três nomes entre dos ministros Flávio Dino (Justiça), Jorge Messias (AGU) e do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.

“Mas dessa vez, vai ter que ser uma mulher”, teria respondido Lula.