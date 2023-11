Lula tem melhor desempenho em áreas específicas que gestão Bolsonaro | A TARDE

A nova pesquisa AtlasIntel, parceira de A TARDE, divulgada nesta terça-feira, 21, que revelou a queda na desaprovação do governo Lula, e que a criminalidade é o problema mais temido pela população brasileira, apontou ainda que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem melhor desempenho em áreas específicas que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em áreas como Relações Internacionais, Turismo, Cultura e Eventos, e Agricultura, o governo petista pontua com 50% ou mais das menções dos entrevistados pelo levantamento. Áreas como Direitos Humanos e Igualdade Racial, Educação e Investimentos, Infraestrutura e Obras o governo Lula também pontua à frente da antiga gestão federal, com 49% comparados à mesma atuação sob Bolsonaro.



Meio Ambiente, que foi uma das áreas mais criticadas da gestão bolsonarista, Redução de Pobreza e Políticas Sociais, mote de campanha lulista, e Facilidades para Negócios e Carga Tributária também despontam à frente sob o comando de Lula, variando de 46% a 49%.



As políticas de saúde, bastante criticadas durante a pandemia da Covid-19 sob Bolsonaro, também foram mensuradas. A gestão petista aparece um ponto à frente de Bolsonaro na aprovação do desempenho, 46% a 45%.



Como mostrado, a criminalidade é o problema mais temido pela população brasileira, onde 61% dos entrevistados responderam que o tema é o ponto mais crítico do país. No comparativo do desempenho entre as duas gestões, Lula tem 45% e Bolsonaro 48% de aprovação.



Bolsonaro lidera ainda no comparativo de Políticas Industriais e Energéticas, 48 a 45, Justiça e Combate à Corrupção, 48 a 44, e Responsabilidade e Controle de Gastos, com 51 a 43.



O levantamento do instituto foi feito com 5.211 pessoas entre os dias 17 e 20 de novembro e possui uma margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos.