Pesquisa AtlasIntel revela queda na aprovação do governo Lula | A TARDE

Uma nova pesquisa da AtlasIntel, que A TARDE teve acesso em primeira mão, revela que a aprovação do Presidente Lula caiu desde o último levantamento, realizado no mês de setembro, e igualou o menor índice registrado no ano.



49,6% dos entrevistados responderam positivamente ao questionamento "Você aprova ou desaprova o desempenho do presidente Lula?", enquanto a desaprovação registrada foi de 47,3%.

O levantamento do instituto, que acertou o resultado das eleições argentinas no último fim de semana, foi feito com 5.211 pessoas entre os dias 17 e 20 de novembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança estimado para esta margem é de 95%.

Com isso, Lula iguala os cerca de 50%, seu menor resultado de aprovação, registrados em abril. O melhor resultado do presidente até aqui foi registrado no mês de julho, quando o petista teve 53% da aprovação.

Ao serem perguntados "Como você avalia o governo do presidente Lula?", 43% dos respondentes afirmaram que consideram o governo "ótimo" ou "bom", o que registra uma queda de 1% em relação ao levantamento feito em setembro.

Já o índice dos que que consideram “ruim” ou “péssimo” foi de 42% para 45%, enquanto o percentual dos que consideram o governo como "regular" foi de foi de 13% para 11%.

Questionado pela reportagem de A TARDE, o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, afirmou que a tendência de aprovação ainda é observada e aponta a subida da desaprovação como reflexo das altas expectativas que cercavam o novo governo.

"A aprovação ainda supera minimamente a desaprovação. Dentro disso, acho que o resultado nesse fim de primeiro ano de mandato se baseia na questão das expectativas, que eram muito altas e no fato de que alguns respondentes esperavam que o governo tivesse ampliado mais ações nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, áreas que não são tão bem avaliadas como eram no início do ano. Não é uma queda muito grande, mas que pode ser considerada como um sinal de alarme para o governo", pontuou.

"A pesquisa leva em consideração alguns aspectos regionais, e a região Nordeste é a região de maior aprovação do governo. A popularidade do governo federal repercutiu na popularidade dos governadores também”.

Recortes

No recorte por gênero, o governo federal é aprovado por 42,8% dos homens, contra 55,6% de desaprovação, e por 55,9% das mulheres, que registram 39,6% de insatisfação com o Presidente da República.

Os índices favoráveis também são registrados entre os respondentes com Ensino Fundamental e renda familiar até R$ 2000. Já a desaprovação é maior entre os respondentes com Ensino Superior e com renda familiar entre R$ 5000 e R$ 10000.

Entre as áreas temáticas, o governo Lula tem como pontos positivos as áreas de: Relações Internacionais(47% de aprovação), Direitos humanos e igualdade racial (44%) e Redução da pobreza e políticas sociais (com 42%).

Já os temas como Responsabilidade fiscal e controle de gastos (42%), Segurança Pública (41%) e Saúde (37%) estão entre os pontos críticos e que possuem a maior desaprovação na atuação do governo Lula.