Malafaia diz que deve gastar cerca de R$ 100 mil com ato de Bolsonaro | A TARDE

O pastor Silas Malafaia, um dos principais responsáveis por organizar o ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista neste domingo, 25, informou que deve gastar cerca de R$ 100 mil reais com a estrutura do evento. As informações são da CNN.

Bolsonaro convocou o protesto na última semana pelas redes sociais e adiantou que o dinheiro público não seria utilizado e alertou apoiadores para que não fizessem doações. O ex-presidente já havia confirmado que o evento seria custeado por recursos próprios de Malafaia.

Para o religioso, o ex-presidente vai se defender das acusações que estão nos inquéritos do STF e “exaltar o Estado Democrático de Direito”.

O caminhão onde Bolsonaro fará seu discurso, foi alugado por R$ 55 mil. O “Trio Demolidor” foi o mesmo utilizado no ato de 7 de setembro de 2022, quando ele ainda era presidente. O outro veículo vai abrigar senadores e deputados e custou R$ 19 mil.

A outra parte do dinheiro foi usado para contratar ambulâncias que ficarão no local durante o evento e grades de segurança.

Tudo ficou por conta do pastor, que reiterou que o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, não foi responsável pela organização do evento.