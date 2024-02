Malafaia diz que pagará do próprio bolso trio para ato de Bolsonaro | A TARDE

Líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o pastor Silas Malafaia afirmou que pagará do próprio bolso um trio elétrico para o ato de Jair Bolsonaro (PL), que acontecerá no próximo dia 25, um domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo.

O plano inicial era fazer a doação, no valor de R$ 55 mil, com o dinheiro da Associação Vitória em Cristo, que é mantida com doações e ofertas de fiéis.

No entanto, a repercussão negativa fez com que Malafaia mudasse de ideia. "Eles me falaram que estava correndo a informação de que eu iria tirar dinheiro da igreja para bancar o Bolsonaro. É maldade. Antes que usem isso com força, decidi que vou pagar do meu próprio bolso. E até agora nada foi pago", disse ao portal Metrópoles.

Investigado por suposta tentativa de golpe de Estado para se manter na Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) mobiliza ato para pedir apoio aos seus seguidores.