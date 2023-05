Marina revela que Lula vai vetar MP da Mata Atlântica

Marina Silva revelou em uma postagem no Twitter que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá vetar a Medida Provisória (MP) da Mata Atlântica, aprovada pela Câmara dos Deputados na última quinta-feira, 25, que põe em risco a proteção ambiental na região.

Em vídeo nas redes sociais, Marina que é ministra do Meio Ambiente, expressou a importância da vegetação e sua diversidade.

"A proteção e restauração da Mata Atlântica é fundamental não apenas para a sobrevivência das espécies que nela habitam, mas também para a qualidade de vida das comunidades humanas que dependem dos recursos e serviços que ela oferece na preservação da biodiversidade", defendeu.

O texto aprovado na Câmara muda a lei de 2006, que trata da utilização e proteção da vegetação nativa da Mata Atlântica, e permitiria a instalação de linhas de transmissão de energia, gasodutos e sistema de abastecimento público de água na região sem estudo prévio do impactos ambientais na Mata.

Segundo o UOL, a permissão foi acrescentada no texto pelos parlamentares ainda na primeira análise da MP. Porém o Senado Federal tinha retirado esse trecho do texto da MP defendendo que as mudanças poderiam trazer riscos ao bioma e fugiam da temática do texto original, o que é chamado no Congresso de "jabuti".

