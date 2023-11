Marqueteiro de Lula, Sidônio diz que “meme está derrotando a política" | A TARDE

Durante aula inaugural de um curso de comunicação promovido pelo PT que é voltado para militantes do partido, o marqueteiro de Lula (PT), Sidônio Palmeira, diz temer pelo futuro das campanhas eleitorais por conta da proliferação de memes na internet.



“O meme está derrotando a política”, afirmou o marqueteiro baiano, que deu como exemplo as ações do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). “No Dia Internacional das Mulheres [8 de março], o que mais se destacou foi um meme, um deputado botando uma peruca”, justificou. Na ocasião, o parlamentar mineiro satirizou as mulheres trans.

“A fake news pode acabar com o mundo democrático se a gente não se posicionar de forma firme. Isso tem infestado a mente das pessoas. Vivemos muitas vezes em um mundo paralelo”, continuou Sidônio.