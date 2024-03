Mauro Cid tem novo depoimento marcado pela PF | A TARDE

A Polícia Federal (PF) marcou mais um depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid. O tenente-coronel será ouvido na próxima segunda-feira, 11, no inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado pelo governo do ex-presidente.

Cid será confrontado com as declarações do general Marco Antônio Freire Gomes e outros comandantes nos recentes depoimentos. De acordo com o ex-ajudante de ordens, Freire Gomes, último comandante do Exército do governo Bolsonaro, participou de encontros para articular a "minuta do golpe". Chamado como testemunha pela PF, o general teria confirmado pelo menos duas versões do documento.

A Operação Tempus Veritatis, deflagrada em 8 de janeiro, investiga a atuação de uma organização que atuou em uma suposta tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva e 48 medidas cautelares.