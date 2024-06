"Me fez até rejuvenescer", diz Bolsonaro sobre lançamento de perfume | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) brincou ao falar sobre a sua nova fragrância nomeada de “Mito”, lançada nesta quinta-feira, 30. Garoto propaganda da essência, o político classificou o ato como “momento de descontração”.

“Jamais imaginei estar fazendo um comercial de perfume e até sendo maquiado para posar. Então, é algo diferente, me fez até rejuvenescer um pouco mais”, disse o liberal, nos bastidores da gravação da peça publicitária.

O perfume é uma idealização da esposa de Bolsonaro, Michelle, que preside o PL Mulher, junto com o maquiador Agustin Fernandez. “Eu apenas estou colaborando com ambos. No meu entender, é um sucesso, tem uma aceitação muito grande”, atestou o ex-mandatário.

Nas redes sociais, Bolsonaro aproveitou para fazer o merchandising do seu novo produto. O perfume, de acordo com ele, é direcionado para “homens de bom gosto” e também para “as mulheres de bom gosto para comprar para seus respectivos namorados ou maridos”.

