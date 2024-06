Bolsonaro vai lançar 'Mito', sua nova linha de perfumes | A TARDE

Você já imaginou qual seria o cheiro de um ex-presidente? Se você nunca pensou nisso, talvez seja a hora. Isso porque um novo perfume do ex-presidente Jair Bolsonaro vai chegar ao mercado na próxima quinta-feira, 30. Essa seria a segunda linha da marca do ex-presidente.

A novidade foi anunciada pelo maquiador e amigo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Agustin Fernandez, no Instagram. A fragrância, chamada “Mito”, será vendida em embalagens azuis com uma imagem do ex-presidente segurando um frasco e o nome Jair Bolsonaro em letras douradas.

Agustin não poupou emoção ao falar do lançamento e mencionou que o perfume será apresentado durante uma “tour pela jornada do mito”. O produto vai ser vendido em frascos de 100 ml, e se espera que repita o sucesso do primeiro perfume de Bolsonaro, lançado em 21 de março deste ano, em comemoração ao seu 69º aniversário.

O maquiador também aproveitou para alertar os seguidores sobre a venda de versões falsas do perfume. Na época do primeiro lançamento, ele chegou a avisar sobre golpes, já que o perfume era vendido por R$ 159,90. Desta vez, ele reforçou a necessidade de comprar apenas pelos links oficiais no perfil dele ou da Michelle Bolsonaro. “Se vocês ficarem ansiosos e caindo em golpe, comprando de sites piratas, eu vou ficar bem chateado!” disse Fernandez, em tom descontraído.

