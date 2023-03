Mensagem de aniversário do golpe de 64 não será mais lida por Exército

Já no primeiro ano de governo Lula (PT), foi tomada a decisão de encerrar a leitura da Ordem do Dia, texto alusivo ao 31 de março, aniversário do golpe no Brasil.

A decisão foi tomada pelo general Tomás Paiva e seria um aceno ao governo Lula dias após o militar declarar que a vitória de Lula "infelizmente aconteceu". Tomás assumiu o lugar de Júlio César Arruda, que foi demitido pouco depois dos atos de vandalismo em Brasília, em 8 de janeiro.

O retorno da Ordem do Dia, ritual que aconteceu mesmo depois da Ditadura Militar, teve seu retorno durante o governo Bolsonaro, que aconteceu de 2019 a 2022. Fernando Henrique Cardoso interrompeu, em 1995, a sequência de homenagens ao golpe.