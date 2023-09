"Meu sorriso e alegria nunca significarão falta de empatia", diz Janja

A primeira-dama, Janja Silva, esposa do presidente Lula (PT) respondeu às críticas sobre sua viagem com Lula à Índia, em meio aos desastres naturais que acontecem no Rio Grande do Sul. Lula e Janja viajaram para a Índia, para a reunião do G-20.

Neste sábado, 9, Janja escreveu em uma rede social: "Meu sorriso e minha alegria nunca significarão falta de empatia e solidariedade pelo próximo."

Ao chegar na Índia, Janja publicou um vídeo dizendo “Me segura que eu já vou sair dançando”. No entanto, apagou as imagens instantes após a má repercussão.

A oposição também criticou Lula. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), publicou a imagem de uma matéria do jornal Metrópoles sobre a viagem e escreveu a seguinte legenda: “Simplesmente se lixando para o povo brasileiro”

O que aconteceu?

Chuvas e temporais mataram mais de 40 pessoas no RS e em Santa Catarina desde o início da semana, além de desalojar e desabrigar moradores.

Na quarta-feira, 6, o ministro da Integração Nacional, Waldez Góes (PDT), visitou a região “por determinação do presidente” Lula, segundo comunicado do ministério.