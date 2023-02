Michelle publica arquivo com gastos dela nos últimos quatro anos

Um dia após uma reportagem do site Metrópoles trazer uma reportagem na qual apresenta indícios de que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro praticou supostos crimes de corrupção, assédio moral e apropriação indébita, ela usou sua conta no Instagram para compartilhar nos stories foto e vídeo de pastas de arquivo que, segundo ela, contém a relação de todos os comprovantes de compras do que ela adquiriu nos quatro anos do governo Bolsonaro.

De acordo com Michelle, a única nota que não está arquivada é a da sua troca da prótese de silicone, pois o médico que fez não teria cobrado.

“Todos os meus comprovantes de compras pessoas feitas em quatro anos de governo devidamente arquivado. Só não tem da troca de silicone porque o meu médico não cobrou. Breve irei convidar um jornalista para um café em minha casa”, publicou a ex-primeira-dama.

Veja as publicações:

null Reprodução | Instagram