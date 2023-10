Ministro aciona AGU contra Nikolas por fake sobre banheiro unissex

Após a repercussão das fake news sobre implantação de banheiros unissex no país, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para adotar medidas cabíveis em âmbito administrativo, cível e criminal contra os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Felipe Barros (PL-PA). As informações são da coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Nikolas Ferreira afirma que o ministro instituiu o banheiro unissex no Brasil, usando como fundo a Resolução de n°2, do dia 19 deste mês. Para Almeida, as declarações do deputado bolsonarista distorcem a Resolução do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, órgão autônomo em suas decisões.

Enquanto o deputado Felipe Barros afirma que o Ministério dos Direitos Humanos “instituiu” o banheiro unissex nas escolas brasileiras.

O ofício encaminhado pela AGU, através do ministro Silvio Almeida, esclarece que, diferentemente do que afirmam os deputados, nem o ministro nem o presidente tiveram qualquer participação ou influência na produção da resolução e consideram ainda os comentários ofensivos e crimes contra a honra e de dano moral cometido em face do ministro e do presidente.