Ministro dá prazo de 15 dias para que Eduardo responda queixa-crime | A TARDE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques, determinou prazo de 15 dias para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) responda, se quiser, as acusações sobre os supostos crimes de calúnia e difamação devido a um discurso em que comparou professores a traficantes de drogas. O prazo concedido por Nunes está assegurado na Lei 8.038/1990.

A queixa-crime, por sua vez, foi apresentada pela deputada federal Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP).

No mesmo despacho, Nunes Marques acolheu pedido do Ministério Público Federal para que as peças de outras duas petições sobre o mesmo caso, apresentadas por sindicatos de professores e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee), sejam anexadas à queixa-crime.

Relembre o caso

Durante ato em favor da flexibilização do porte e da posse de armas no Congresso Nacional, no dia 9 de julho, o parlamentar comparou os professores a traficantes. O filho ‘03’ de Jair Bolsonaro ainda afirmou que um “professor doutrinador” poderia ser considerado pior que um traficante.

“Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime”, afirmou.