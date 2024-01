Ministro de Lula e assessor de Bolsonaro se falaram no 8/1 de 2023 | A TARDE

O ministro da Defesa do governo Lula (PT), José Múcio, e o advogado e assessor de imprensa de Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, se falaram por telefone logo após as invasões golpistas em Brasília, há exatamente um ano.



José Múcio foi procurado por auxiliares de Bolsonaro, entre eles Wajngarten, que se disse disposto a ajudar Lula. As informações são da coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Um grupo de bolsonaristas invadiu a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes para protestar contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 8 de janeiro do ano passado. Na ocasião, foram invadidos o Congresso Nacional, a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.