Ministros de Lula voltarão ao Senado para votar indicação de Dino | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai exonerar temporariamente quatro ministros do governo que são senadores. Eles retornarão para a Casa com o objetivo de participar da votação de indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF) e Paulo Gonet a Procuradoria-Geral da República. As informações são da coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles.

Com a decisão do governo, voltarão ao Senado na quarta-feira, 13, dia da votação, os ministros do transporte, Renan Filho (MDB), do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD) e da Educação, Camilo Santana (PT).

Conforme a coluna, o governo federal entende que maioria dos atuais suplentes dos ministros no Senado já fosse votar a favor de Dino,. No entanto, o retorno dos titulares seria um ato “simbólico”.

“Está tudo tranquilo, mas o governo definiu que todos vamos voltar. Acho que é mais simbólico”, afirmou à coluna Renan Filho.

Indicado ao STF e atual ministro da Justiça, Flávio Dino também é senador. No entanto, não deve se licenciar para votar na própria indicação. Ele tem como suplente Ana Paula Lobato. Para ser aprovado, Dino precisa da aprovação de 41 senadores.