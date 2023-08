Moraes autoriza quebra de sigilo fiscal de Bolsonaro e Michelle

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou nesta quinta-feira, 17, a quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama, Michelle.

O pedido foi feito pela Polícia Federal após a operação da última sexta-feira, 11, que mirou um esquema de desvio e venda no exterior dos bens dados de presente à Presidência da República em missões oficiais — como os conjuntos de joias recebidos da Arábia Saudita. O objetivo da medida é saber se o dinheiro da venda das joias chegou até Bolsonaro.

Segundo o UOL, além da quebra do sigilo, o ministro também autorizou o pedido de cooperação internacional feito pela PF para solicitar aos Estados Unidos a quebra do sigilo bancário dos investigados.

De acordo com a PF, os recursos gerados com as vendas dos bens eram repassados a Bolsonaro em dinheiro vivo. Outros indícios da participação do ex-chefe do Executivo se deve ao fato de as joias serem levadas ao exterior durante viagens presidenciais em aviões da FAB.

"Os valores obtidos dessas vendas eram convertidos em dinheiro em espécie e ingressavam no patrimônio pessoal do ex-presidente da República, por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores", diz a PF.