Moraes decide manter ex-ministro Anderson Torres preso

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o recurso da defesa de Anderson Torres, que pedia a soltura do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Com a decisão desta quarta-feira, 1º, Torres segue detido preventivamente.

Moraes pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o assunto e o órgão apontou que não havia motivo para soltar o ex-ministro. Em sua justificativa, o magistrado destacou que que não é possível dissociar as condutas de Torres no dia 8 de janeiro com os atos golpistas nas sedes dos Três Poderes, em Brasília. “Permanecem, portanto, inabalados os motivos da decretação de sua prisão preventiva, embasados na garantia da ordem pública, agora robustecidos com os novos elementos de prova”, afirmou na decisão.

"Conforme destacado pela procuradoria-geral da República, os elementos de prova até o momento coligidos aos autos indicam que Anderson Gustavo Torres descumprido, no mínimo mediante omissão, os deveres do cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal", continuou o ministro do STF.

Moraes lembrou ainda da “minuta golpista” encontrada na casa de Torres. "No que diz respeito especificamente à 'minuta de decreto', a Procuradoria-Geral da República ressaltou a probabilidade de que, em liberdade, Anderson Gustavo Torres coloque em risco o prosseguimento das investigações, a colheita de provas e, por conseguinte, a persecução penal”.

Anderson Torres é acusado de omissão e de facilitação para os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília, no dia 8 de janeiro, que resultaram na invasão e depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF.

A situação de Torres se complicou após a Polícia Federal ter encontrado, em sua casa, uma minuta de decreto de estado de defesa a ser cumprido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).