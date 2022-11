Moraes envia à PGR pedido para afastar ministro da Defesa

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes encaminhou nesta quarta-feira, 16, à Procuradoria Geral da República pedido do deputado Marcelo Calero (PSD-RJ) para afastar o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. O prazo para resposta é de 5 dias.

O pedido feito pelo parlamentar ocorre no âmbito do inquérito da milícias digitais antidemocráticas. No documento, Calero aponta diversas manifestações nas quais o ministro da Defesa coloca em dúvida o processo eleitoral no Brasil.

Ele lembra que o próprio general não apontou a existência de fraude eleitoral. Para o deputado, a permanência do ministro põe em risco a integridade física dos cidadãos que seriam “incentivados quase que involuntariamente” a apoiar a ruptura constitucional brasileira.

“A preocupação maior é que haja alguém num órgão como o ministério da Defesa insuflando essa atitude golpista. Ele faz questão de alimentar isso essa movimentação de desmoralização da democracia“, disse a O Antagonista.

Confira vídeo do parlamentar sobre o assunto:

⚠️ESTOU SOLICITANDO O AFASTAMENTO DO MINISTRO DA DEFESA DO BOLSONARO ⚠️ pic.twitter.com/bGDpWdJe31 — Marcelo Calero (@caleromarcelo) November 10, 2022