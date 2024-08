Mulher de coronel preso recebe Pix de 'patriotas' e reforma mansão

Jorge Naime ocupava o cargo de chefe do Departamento de Operações (DOP) - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

Sob apelo da sua mulher, Mariana Naime, o coronel Jorge Eduardo Naime tem recebido ajuda financeira de “patriotas” por meio de pedidos via Pix com a justificativa de “dívidas urgentes que precisam ser pagas”, como vem propagando Mariana. O militar ficou preso após ter se envolvido nos atos golpistas do 8/1, o qual ficou conhecido como símbolo da direita no país.

Os valores foram arrecadados através de doações onlines nas redes sociais. No espaço, Mariana tentou macular a imagem do militar como “preso político” a fim de sensibilizar os seguidores e, consequentemente, arrecadar os valores. Ao mesmo tempo, o casal vinha realizando uma reforma na casa de alto padrão, onde moram em Brasília (DF).

Questionada sobre um possível desvio, Mariana alega que os recursos foram doados “enquanto o salário esteve bloqueado e enquanto o provedor de sua família esteve preso”. Naime teve os vencimentos cortados por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no fim de agosto de 2023.

Segundo ela, os valores utilizados para a reforma do lar provêm do dinheiro recebido pelo marido quando se tornou da reserva militar. “Ele [o marido] recebeu valores/acerto da polícia e tem utilizado em casa. Essa associação que se faz é tendenciosa”, disse em nota ao portal Metrópoles.

A família Naime reside em um condomínio fechado, que não teve o nome divulgado, no bairro de Vicente Pires, no DF. O local que está sendo reformado pelo casal é a área da piscina.

Na PMDF, Jorge Naime ocupava o cargo de chefe do Departamento de Operações (DOP). Nos atos antidemocráticos, no entanto, ele não exercia mais a função. À época, ele estava de licença-recompensa e foi o primeiro oficial a ser preso.