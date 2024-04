Multa de Bolsonaro por impulsionamento de propaganda é mantida pelo ST | A TARDE

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (STE) que condenou o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e a coligação Pelo Bem do Brasil ao pagamento de multa de R$ 70 mil por impulsionamento irregular de propaganda eleitoral na internet.

Dino negou o pedido da defesa de Bolsonaro que tentava derrubar a decisão apontando, entre outros pontos, a desproporcionalidade da aplicação da multa.

De acordo com a decisão do TSE, a coligação e o ex-presidente gastaram R$ 35 mil para aumentar o alcance de um vídeo de mais de quatro minutos com ataques ao então candidato, hoje presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (TP) e a outros opositores políticos. A corte eleitoral fixou a multa no valor de R$ 70 mil, correspondente ao dobro da quantia despendida, como previsto na Lei das Eleições.