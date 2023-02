Na volta do Zé Gotinha, Alckmin aplica vacina contra a Covid em Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi vacinado nesta segunda-feira, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que é formado em medicina, com a dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19, durante o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação.

O ato foi realizado no Centro de Saúde nº 1 no Guará, região administrativa do Distrito Federal, com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, da esposa do presidente Lula, a socióloga Janja, e diversas autoridades do governo federal do Distrito federal

A campanha do Ministério da Saúde tem como objetivo resgatar a confiança da população na vacinação e ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Na primeira etapa da campanha, a imunização contra a Covid-19 terá reforço para os grupos prioritários, idosos, pessoas com comorbidades ou com deficiência.

Para a ministra da Saúde, Nísia Trindade, retomar a ampla cobertura vacinal contra a Covid-19 e outras doenças tem sido uma das prioridades da pasta.

Já nesta segunda-feira, 27, pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas poderão receber uma dose de reforço contra a Covid-19 com a versão bivalente dos imunizantes. As vacinas bivalentes reforçam a proteção contra a variante Ômicron.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou os imunizantes em novembro do ano passado.

Bivalente BA.1

Protege contra a variante original e também contra a variante Ômicron BA1;

Bivalente BA.4/BA.5

Protege contra a variante original e também contra a variante Ômicron BA.4/BA.5.

Fases da Campanha

Fase 1: pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas

Fase 2: pessoas entre 60 e 69 anos;

Fase 3: gestantes e puérperas;

Fase 4: profissionais de saúde.