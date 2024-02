"Não creio que cometeu tal brutalidade", diz vice do PT sobre Brazão | A TARDE

Após o suspeito de executar Marielle Franco, Ronnie Lessa, delatar Domingos Brazão como mandante do assassinato, o vice-presidente nacional do PT e deputado federal, Washington Quaquá (PT-RJ), saiu em defesa do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.



“Conheço o Domingos Brazão de longa data, inclusive de campanhas eleitorais nacionais onde ele esteve do nosso lado. Sinceramente, não creio que ele tenha cometido tal brutalidade", afirmou Quaquá, em artigo publicado em um blog petista.

A informação sobre a delação de Ronnie Lessa foi publicada pelo site Intercept nesta terça-feira, 23. "Espero que as acusações que estão lhe fazendo não sejam validadas com base apenas na delação de um assassino ligado ao bolsonarismo", continuou o presidente nacional do PT, se referindo a Lessa.