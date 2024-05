“Não haverá falta de recurso”, diz Lula sobre Rio Grande do Sul | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentou, na manhã desta terça-feira, 7, tranquilizar os moradores do Rio Grande do Sul. Em entrevista no programa 'Bom dia Presidente', no Canal Gov, o petista pediu para que os gaúchos ficassem tranquilos que a situação iria se resolver.



“O que nós vamos fazer é devolver ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece ser devolvido, para ele poder tocar a vida. Não haverá falta de recurso para atender a falta de necessidade [do estado]”, disse.



Lula antecipou que os recursos de apoio do governo já serão liberados a partir desta terça. “Estamos na fase emergencial, que vai ser liberado a partir de hoje. Vários ministérios já têm autorização para começar a liberar os recursos iniciais para os primeiros socorros e depois a gente vai trabalhar junto com o governo o projeto”, declarou.



O presidente também detalhou que na segunda, 6, se reuniu com os poderes para viabilizar a liberação mais rápida dos montantes que serão utilizados para ajuda no estado.



“Ontem tomamos a primeira iniciativa. Eu fiz questão de convidar o presidente da Câmara e do Senado e estavam o Tribunal de Contas e a Suprema Corte para fazer com que a gente trabalhe de forma unitária em todos os poderes para que a gente não fique permitido que a burocracia cria entraves para a gente facilitar o dinheiro.”

“O que eu posso garantir é que há 100% de vontade da Câmara, do Senado, do Tribunal de Conta e Judiciário para que a gente facilite o máximo possível os recursos”, reforçou.



O petista também mandou uma mensagem de conforto aos gaúchos. “Eu sei que é muito triste, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei o que é perder tudo como vocês perderam, eu só quero que vocês tenham certeza que o Governo Federal vai fazer tudo para recuperar o estado do Rio Grande do Sul. Não faltará empenho da nossa parte”, garantiu.



