Neymar processa influencer que expôs ele e Flávio Bolsonaro

Após falas em que expõe supostos acontecimentos envolvendo Neymar, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o surfista Pedro Scooby, a influencer Sophia Barclay foi processada pelo jogador da Seleção Brasileira e do Al-Hilal da Arábia Saudita, segundo informações do portal UOL.



Neymar entrou com pedido de explicações no fim do mês passado, em processo que ocorre em sigilo na Justiça de São Paulo. O entendimento do Tribunal é que o jogador tem direito ao sigilo por ser uma pessoa pública e "que pode sofrer constrangimentos desnecessários em virtude da exposição de seus dados sensíveis ao público".

Sophia Barclay, que é uma mulher trans, afirmou que já ficou com Neymar e que Flávio Bolonaro também já transou com uma mulher trans, em uma festa organizada pelo jogador. A influencer disse ainda que Neymar e o surfista Pedro Scooby "se comeram", em uma orgia no ano de 2021.

Em 17 de agosto, Flávio Bolsonaro abriu um Boletim de Ocorrências (BO) contra Sophia Barclay pela fala no Real Podcast, no começo daquele mês, sobre a suposta relação sexual do senador com uma mulher trans.

No BO, consta que Flávio diz ter descoberto o trecho da fala de Sophia Barclay através de sua advogada. O vídeo com o corte do podcast circulou pelas redes sociais.